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Ученые выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни

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Фото: Global Look Press/DPA/Mohssen Assanimoghaddam
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Ученые Миланского университета выяснили, что упражнения на мышцы ног снижают риск возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз и атрофию спинного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

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Эксперимент проводили на лабораторных мышах. На 28 дней хвост грызунов привязали к клетке так, чтобы они могли свободно перемещаться только на передних лапках. Во время проведения опыта животные нормально ели и не показывали признаков стресса, отмечает MedicalXpress

После окончания эксперимента ученые проанализировали субвентрикулярную зону мозга мышей, которая ответственна за поставку новых нейронов. Оказалось, что в результате обездвиживания задних конечностей количество нервных стволовых клеток уменьшилось на 70%. Многие нейроны и олигодендроциты, изолирующие нервные ткани и улучшающие передачу импульсов, не созревали полностью.

Специалисты пришли к выводу, что физическая активность ног помогает генерировать сигналы, обеспечивающие производство здоровых нервных клеток. Отсутствие упражнений снижает обеспеченность тканей кислородом, что создает анаэробную среду и изменяет метаболизм в нейронах. Кроме того, снижается активность некоторых генов, среди которых ген, отвечающий за нормальное функционирование митохондрий.

В середине мая ученые выявили смертельную опасность физических нагрузок для мужчин. Выяснилось, что работа, требующая регулярной активности, повышает риск преждевременной смерти у сильного пола на 18%.

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