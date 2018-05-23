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Ученые выявили связь между недосыпом и вниманием

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Фото: Global Look Press/David Ellis
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Американские ученые выяснили, что малая продолжительность сна в ночное время приводит к сильному снижению внимания, а время реакции при этом увеличивается в два раза. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В исследовании участвовали 17 здоровых  добровольцев в возрасте около 26 лет, средняя продолжительность сна которых за неделю до эксперимента составляла 7–9 часов. Их поселили в стационар с искусственно поддерживаемой освещенностью на 32 дня, где сутки составляли 20 часов вместо стандартных 24. 

Участников разделили на две группы: первые в течение всего срока спали по 4,67 часа и бодрствовали 15,33 часа, тогда как бодрствование и сон второй группы распределялось в соотношении 1:2 (то есть на отдых выделялось 6,77 часа). При этом во время «дневной» активности свет был включен, а когда по расписанию подходило время сна, он отключался.

Как отмечается в статье, ученые выбрали эти временные рамки не случайно, поскольку они соответствуют режиму дня среднестатистического горожанина (16 часов).

Участники эксперимента ежедневно проходили тесты и опросы. В результате специалисты пришли к выводам, что хронический недосып вдвое увеличивает время реакции и в пять раз усиливает невнимательность. Однако самим добровольцам казалось, что их бдительность сохраняется на высоком уровне. 

Особенно эти изменения усугублялись в ночное время, когда по режиму исследования у испытуемых был «день». Они также не приходили в норму, когда проходила режимная  «ночь» и наступали новые сутки эксперимента. 

По мнению исследователей, выявленные благодаря эксперименту изменения во внимании и скорости реакции обусловлены именно нехваткой нормального сна, хотя однозначно это сказать нельзя из-за небольшой выборки.

Ранее в марте психологи выявили закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна. 

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