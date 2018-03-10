Прямой эфир

Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

0
Фото: Global Look Press/DanitaDelimont
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц установила закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна, сообщает издание The Conversation.

По словам психолога, каждый третий взрослый американец недосыпает. При этом 31% мужчин и 45% женщин испытывают неудовлетворение своей сексуальной жизнью.

Минц уверена, что эти показатели связаны друг с другом, так как плохой секс и сон имеют одну общую причину — стресс. Психолог отметила, что недосып значительно снижает сексуальное желание.

Улучшений в этой сфере жизни участникам эксперимента удалось добиться, добавив лишь один дополнительный час сна.

Ранее психологи пришли к выводу, что влюбленные партнеры должны встречаться не чаще двух раз в неделю, а половая близость нужна раз в семь дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Британии рассказали, как избежать сексуальных домогательств
В Британии полиция «наказывала» жертв сексуального насилия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017