Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

Профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц установила закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна, сообщает издание The Conversation.

По словам психолога, каждый третий взрослый американец недосыпает. При этом 31% мужчин и 45% женщин испытывают неудовлетворение своей сексуальной жизнью.

Минц уверена, что эти показатели связаны друг с другом, так как плохой секс и сон имеют одну общую причину — стресс. Психолог отметила, что недосып значительно снижает сексуальное желание.

Улучшений в этой сфере жизни участникам эксперимента удалось добиться, добавив лишь один дополнительный час сна.

Ранее психологи пришли к выводу, что влюбленные партнеры должны встречаться не чаще двух раз в неделю, а половая близость нужна раз в семь дней.