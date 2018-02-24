В Британии полиция «наказывала» жертв сексуального насилия

Британская полиция долгое время закрывала глаза на действия банд, на протяжении нескольких лет сексуально эксплуатировавших женщин и девочек в Ньюкасле. Это следует из отчета отставного адвоката Дэвида Спайсера, опубликованного The Independent.

Власти «наказывали жертв» сексуальных преступлений и призывали их менять свое поведение и держаться от насильников подальше, сообщает издание.

«Это посылало неверный сигнал преступникам. То, что их вряд ли подвергли бы уголовному преследованию или лишили бы возможности и дальше эксплуатировать своих жертв, побуждало их действовать с бесцеремонной настойчивостью», — цитирует Спайсера «РИА Новости».

Банды, на счету которых более 700 случаев изнасилований, действовали в Ньюкасле в период с 2011 по 2014 год. Преступники спаивали либо накачивали наркотиками девушек в возрасте от 13 до 25 лет, после чего насиловали.

Среди участников одной из таких банд, попавшей на скамью подсудимых, были люди с пакистанскими, бангладешскими, индийскими, иранскими, иракскими, курдскими, турецкими, албанскими и восточноевропейскими корнями.

2 февраля швейцарца Тарика Рамадана, известного в Европе проповедника ислама, заподозрили в изнасиловании. Он был помещен под стражу во Франции.

Рамадан был задержан по обвинениям в изнасиловании и «изнасиловании в отношении уязвимого лица». Заявление в полицию на богослова поступило от общественной деятельницы и писательницы Хенны Аяри и еще одной женщины.