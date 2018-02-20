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Директор челябинского интерната уволена после скандала с изнасилованиями

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Директор школы-интерната в Челябинской области, воспитанники которого пожаловались на изнасилования, уволена с занимаемой должности. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

«Решение об увольнении директора принято. Что касается приказа (об увольнении), насколько я знаю, да, он уже подписан», — цитирует Буторину «РИА Новости».

Омбудсмен отметила, что другая информация не может быть предоставлена, так как ведется расследование уголовного дела.

Портал iz.ru писал о том, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении преступлений задержан 51-летний местный житель. На данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.

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