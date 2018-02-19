Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании детей из интерната

51-летний житель Челябинской области задержан по подозрению в насилии над детьми из детского дома. Мужчине предъявлены обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Информация о том, что семеро мальчиков от 10 до 14 лет пожаловались на изнасилования со стороны местного жителя, появилась 19 февраля. В Следственном комитете сообщения подтвердили.

«Возбуждено уголовное дело по заявлениям руководства одного из детских домов и опекунов воспитанников, переданных в их семьи по факту совершения преступлений, предусмотренных статьей «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», –– говорится в СК.

В результате проверки следователи установили личность и задержали 51-летнего жителя Челябинской области.

«Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение», — отметили в СК.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников органов соцзащиты по статье «Халатность».

«В рамках (расследования) будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и детского дома», –– добавили в пресс-службе.

Для работы с потерпевшими детьми привлечены психологи.

В октябре портал iz.ru сообщил, что российский сенатор Елена Мизулина предложила создать единый реестр лиц, отбывших наказание за сексуальные преступления против детей, и обязать педофилов носить электронные браслеты, чтобы всегда можно было узнать их местонахождение.