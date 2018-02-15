Кузнецова предлагает создать реестр осужденных за педофилию лиц

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что необходимо создать реестр лиц, которые были осуждены за педофилию. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, важно не просто создать реестр лиц, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но и установить за ними пожизненный административный надзор. Также Кузнецова предлагает ограничить таким людям выход в сеть интернет и ужесточить наказание за неисполнение ограничений, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен уверена, что все предложения, направленные на осуществление безопасности детей, необходимо принимать быстро и безапелляционно. Ранее в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий для педофилов пожизненное наказание. В рабочую группу по разработке законопроекта вошел и аппарат Кузнецовой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о том, как важно запретить законодательно возможность работать в детских учреждениях ранее судимым людям и что необходимо для недопущения новых нападений на школы.