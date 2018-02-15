Прямой эфир

Кузнецова предлагает создать реестр осужденных за педофилию лиц

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что необходимо создать реестр лиц, которые были осуждены за педофилию. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, важно не просто создать реестр лиц, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но и установить за ними пожизненный административный надзор. Также Кузнецова предлагает ограничить таким людям выход в сеть интернет и ужесточить наказание за неисполнение ограничений, сообщает РИА Новости.

Омбудсмен уверена, что все предложения, направленные на осуществление безопасности детей, необходимо принимать быстро и безапелляционно. Ранее в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий для педофилов пожизненное наказание. В рабочую группу по разработке законопроекта вошел и аппарат Кузнецовой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о том, как важно запретить законодательно возможность работать в детских учреждениях ранее судимым людям и что необходимо для недопущения новых нападений на школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кузнецова назвала список неприличных детских литературных произведений
Кузнецова предложила запретить людям с судимостью работать в школах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017