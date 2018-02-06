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Детский омбудсмен рассказала, как не допустить новых нападений в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о необходимых мерах для недопущения новых нападений на школы и отметила важность запретить законодательно работать в детских учреждениях людям с судимостью.

Омбудсмен сообщила, что в школах Перми и Улан-Удэ, где подростки напали на сверстников, не было уделено достаточно внимания проблемным ученикам и мерам безопасности.

«В Пермь я выезжала лично. Выяснилось, что первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Однако на это не обратили должного внимания. Не подключили специалистов, которые помогли бы откорректировать его поведение. В Бурятию выезжали специалисты моего аппарата. Они установили, что в школе вопреки закону не организована надлежащая охрана. На момент нападения учреждение охраняла гардеробщица», –– рассказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что необходимо работать над безопасностью школ и совершенствованием организации воспитательного процесса.

«В Улан-Удэ, например, обнаружили, что в школы направляют для выполнения обязательных работ осужденных», –– сказала омбудсмен, отметив, что нужно законодательно запретить осужденным работать в детских учреждениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы не должны успокаиваться, пока хоть один ребенок в детдоме»

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