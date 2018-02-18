Ватикан возобновил работу папской комиссии по борьбе с педофилией

Папа римский Франциск возобновил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних от сексуального насилия. Такое решение принято после обвинений в педофилии чилийского епископа Хуана Барроса.

Во время поездки в Чили понтифик заявил, что в обвинениях Барроса «нет ни одного доказательства, одна клевета — это ясно?». После этого под огонь критики попал сам Ватикан.

Позднее папа извинился за резкость ответа, пояснив, что «чувствовал боль и стыд», но всё же настаивал, что у него нет достаточных доказательств для осуждения епископа.

Состав комиссии расширен на девять человек: теперь в нее входят восемь мужчин и восемь женщин, сообщает BBC.

Комиссия была создана в декабре 2014 года сроком на три года — ее мандат истек в прошлом году.

Как писал iz.ru, папа раскритиковал журналистов за фейковые новости и дезинформацию и назвал эти действия «смертным грехом».