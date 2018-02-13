На Ямале пьяный воспитанник школы-интерната угрожал ножом педагогу

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в школе-интернате поселка Белоярск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Пьяный воспитанник угрожал ножом женщине-педагогу.

Инцидент произошел 8 февраля в ночное время в помещении школы-интерната. Юноша вступил в конфликт с педагогом и угрожал ей ножом. При этом молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники учреждения были вынуждены обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители, проведя проверку, решили передать материалы дела в следственное управление, передает «РИА Новости».

Это не первый подобный инцидент с участием воспитанником белоярского интерната. В конце января текущего года 17-летний юноша и его приятели ограбили семью, гостившую у его отца. По данному факту было возбуждено уголовное дело.