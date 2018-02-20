Подмененная в роддоме жительница Челябинска потребовала компенсации

Жительница Челябинска Екатерина Туганoва, которую в 1987 году перепутали в местном роддоме, подала в суд на взыскание 10 млн рублей в качестве компенсации.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консультанта Центрального райсуда Челябинска Наталью Прохорову.

«В Центральный районный суд обратилась Екатерина Туганова. В своем заявлении она просит взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда с областного перинатального центра, Министерства финансов РФ и Минздрава РФ», — рассказала она.

Ранее Екатерина Туганова, которую как родную дочь воспитывала Зоя Туганова, написала на своей странице «ВКонтакте», что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у ее биологических родителей.

Предварительное заседание по рассмотрению иска назначено на 22 февраля.

Ранее Зоя Туганoва требовала взыскать 10 млн рублей с областного перинатального центра и регионального минздрава. Суд в августе 2017 года принял решение взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей с России в лице Минфина РФ. Позже женщина подала апелляционную жалобу, но Челябинский облсуд оставил решение районного суда в силе.