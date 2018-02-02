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Известный исламский проповедник арестован по подозрению в изнасиловании

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Фото: ТАSS/Alessandro Bosio
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Швейцарца Тарика Рамадана, известного в Европе проповедника ислама, заподозрили в изнасиловании. Он был помещен под стражу во Франции.

Тарик Рамадан был задержан по обвинениям в изнасиловании и «изнасиловании в отношении уязвимого лица». После допроса проповеднику были предъявлены официальные обвинения, предает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Заявление в полицию на богослова поступило от общественной деятельницы и писательницы Хенны Аяри и еще одной женщины. Речь идет о случаях, произошедших в 2009 и 2012 годах.

Тарик Рамадан является внуком Хасана аль-Банны, который в 1928 году основал религиозно-политическое движение «Братья-мусульмане». 55-летний проповедник придерживается умеренных взглядов и выступает за интеграцию ислама в европейское культурное пространство.

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