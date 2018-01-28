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Французский министр вновь стал фигурантом расследования об изнасиловании

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia/ZUMAPRESS
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Прокуратура Парижа возобновила расследование обвинений в отношении французского министра государственных счетов Жеральда Дарманена.

Обвинения касаются событий, якобы имевших место в 2009 году, сообщает Le Monde.

Первый раз предполагаемая жертва — 45-летняя женщина — подала жалобу в прокуратуру весной прошлого года, после чего прокуратура впервые открыла расследование в отношении главы ведомства.

Министр отрицал все обвинения и подал встречную жалобу в суд о клевете. В июле расследование было закрыто, поскольку заявительница так и не явилась к следователям для дачи показаний.

По данным издания, женщина в 2018 году написала новую жалобу в прокуратуру. Расследование, которое передали уголовной полиции, было возобновлено 22 января.

Ранее портал iz.ru писал, что министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост.

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