Члена конгресса США Патрика Миэна уличили в домогательствах

Комитет по этике нижней палаты парламента США проведет расследование в отношении конгрессмена от Республиканской партии Патрика Миэна, которого заподозрили в домогательствах.

Поводом послужили сообщения СМИ о том, что один из законодателей использовал деньги налогоплательщиков для оплаты молчания женщины, к которой он приставал.

Позднее появилась информация, что Миэн заключил «секретное соглашение» со своей бывшей помощницей, чтобы та не раскрывала информацию о чрезмерных его ухаживаниях, пишет газета The New York Times.

Если информация подтвердится, конгрессмену придется возместить средства, которые он выплатил экс-ассистентке.

Сам республиканец свою вину не признает.

Миэн также будет исключен из комитета по этике, в комиссия который он входил.