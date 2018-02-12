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Подольский анестезиолог приговорен к 7,5 года колонии за изнасилование пациентки

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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
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Суд приговорил анестезиолога-реаниматолога из Подольска к 7,5 года лишения свободы за изнасилование пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Врач Подольской городской больницы № 2 надругался над своей 43-летней пациенткой в ночь на 5 января 2017 года во время дежурства в реанимационном отделении медучреждения. Отмечается, что в момент совершения преступления медик был пьян. Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил врача к 7,5 года колонии, пишут «Дни.ру».

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», врач также обвинялся в мошенничестве — незаконно требовал у родственников пациентов деньги за оказание медицинской помощи, вводя тех в заблуждение. Всего путем вымогательства он получил 30 тыс. рублей.

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