Прямой эфир

Известного исламоведа обвиняют в изнасиловании

0
Фото: Global Look Press/Radogna/Giacomino/Ropi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известному исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже, были предъявлены обвинения в изнасилованиях.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, в конце октября 2017 года две женщины подали на богослова иски. Вечером в пятницу Рамадану были предъявлены обвинения, и исламовед был помещен под стражу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Тарик Рамадан является внуком Хасана аль-Банны, который в 1928 году основал запрещенное в РФ религиозно-политическое движение «Братья-мусульмане».

55-летний проповедник придерживается умеренных взглядов и выступает за интеграцию ислама в европейское культурное пространство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французский министр вновь стал фигурантом расследования об изнасиловании
СК проверит заявление о групповом изнасиловании 13-летней москвички

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017