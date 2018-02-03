Известного исламоведа обвиняют в изнасиловании

Известному исламоведу Тарику Рамадану, который ранее был задержан в Париже, были предъявлены обвинения в изнасилованиях.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, в конце октября 2017 года две женщины подали на богослова иски. Вечером в пятницу Рамадану были предъявлены обвинения, и исламовед был помещен под стражу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Тарик Рамадан является внуком Хасана аль-Банны, который в 1928 году основал запрещенное в РФ религиозно-политическое движение «Братья-мусульмане».

55-летний проповедник придерживается умеренных взглядов и выступает за интеграцию ислама в европейское культурное пространство.