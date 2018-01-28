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СК проверит заявление о групповом изнасиловании 13-летней москвички

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заявление женщины о групповом изнасиловании ее 13-летней дочери в Москве будет изучено центральным аппаратом Следственного комитета России. Об этом говорится в поручении председателя СКР Александра Бастрыкина.

«27 января в ряде СМИ была опубликована информация о том, что 13-летнюю девочку в Москве на так называемой вписке изнасиловали несколько человек», — говорится в сообщении ведомства.

Видео с произошедшим было опубликовано в социальных сетях, после чего мать девочки обратилась с заявлением в полицию. Проводится доследственная проверка.

15 декабря 19-летнего гражданина Молдавии, подозреваемого в избиении и изнасиловании 14-летней школьницы, задержали в Санкт-Петербурге.

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