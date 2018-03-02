В Британии рассказали, как избежать сексуальных домогательств

Британский профсоюз актеров Equity опубликовал доклад Agenda for Change, где привел список рекомендаций, которые помогут избежать сексуальных домогательств в индустрии развлечений. Доклад опубликован на сайте организации.

Согласно документу, профсоюз требует обеспечить безопасную рабочую среду, чтобы актеры не подвергались сексуальным домогательствам, а преступники понимали, что им не уйти от наказания.

Equity разрабатывает пошаговое руководство с указанием того, что считать ненадлежащим поведением и какие нормы рекомендуются, а также что делать, если кто-то из членов профсоюза станет жертвой или свидетелем сексуального домогательства.

Кроме этого, запускается компания Safe Space, в рамках которой будут распространяться плакаты с телефоном «горячей линии». Сообщается, что они будут размещаться по всей территории Великобритании в гримерках, помещениях для кастинга, репетиционных.

Особые рекомендации коснулись съемок постельных сцен и процесса кастинга. Все члены британского профсоюза пройдут специальную подготовку, чтобы знать, как вести себя в подобных ситуациях.