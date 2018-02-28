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Французские актрисы запустили свое движение против домогательств

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Более 100 французских актрис и других сотрудниц киноиндустрии запустили собственное движение Now we act, направленное против сексуальных домогательств. 

К движению присоединились в том числе актрисы Ванесса Паради, Жули Гайе и Дайана Крюгер, передает Reuters

Как отмечает агентство, актрисы уже запустили кампанию по сбору средств на борьбу с домогательствами.

Они пообещали надеть белые ленты на церемонию награждения, которая скоро состоится во Франции.

Как писал портал iz.ru, в прошлом месяце около 100 сотрудниц киноиндустрии из Франции опубликовали открытое письмо против «ненависти к мужчинам», возникшей после скандалов о серии домогательств.

Автором текста выступила актриса Катрин Денев. Она отметила, что настойчивое или бестактное приставание не является преступлением.

В движении против домогательств женщины, подписавшие письмо, усмотрели «пуританство» и угрозу «сексуальной свободе». 

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. 

Порядка 80 известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Мира Сорвино и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах.

После скандала с Вайнштейном обвинения в домогательствах были высказаны в адрес ряда известных представителей киноиндустрии, а также влиятельных журналистов и политиков.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.  

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