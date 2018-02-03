Потеряли формы

Скандальная история голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в октябре 2017 года обвиненного десятками актрис в сексуальных домогательствах, до неузнаваемости изменила мировую индустрию развлечений. Кампания против харассмента повлияла даже на самую маскулинно-агрессивную и престижную гонку современности — «Формулу-1». Опасаясь претензий со стороны борцов с сексизмом, новое руководство «Королевских гонок» приняло решение отказаться от услуг грид-герлз — девушек, которые выводят пилотов на стартовые позиции («решетки») и вручают им награды. «Известия» вспомнили, какую роль играли девушки в «Формуле-1» и откуда они там появились.

«Формула-1», год назад выкупленная американцами из Liberty Media за $8 млрд, сегодня переживает не лучшие времена. Доходы «Королевских гонок» снизились впервые за 10 лет, а по сообщениям Formula Money, за последнее время биржевая стоимость акций гоночной серии упала на 6,7%, удешевив «Формулу» в общей сложности на $525 млн. Многие эксперты связывают это с противоречивой политикой новых владельцев, сменивших дизайн логотипа, что вызвало протесты болельщиков и даже гонщиков, вступивших в конфликт с одной из самых богатых команд пелотона — «Феррари», а в конце января и вовсе решивших отказаться от грид-герлз на всех Гран-при сезона.

Фанаты крайне болезненно отреагировали на последнее сообщение, завалив соцсети «Формулы-1» оскорбительными сообщениями. Коммерческому директору «Ф-1» Шону Братчесу даже пришлось собрать специальную пресс-конференцию, чтобы объяснить: отсутствие на стартовой решетке красивых девушек с номерами гонщиков в руках — не что иное, как «дух времени».

F1 to stop using grid girls



"Custom does not resonate with our brand values" https://t.co/zKqSwM8EUU — Formula 1 (@F1) January 31, 2018

— Это противоречит современным социальным нормам. Мы также считаем, что данная традиция не подходит современной «Ф-1» и ее болельщикам — как старым, так и новым, — заявил новый босс «Королевских гонок».

Главный момент в этой цитате Брачеса — «противоречие социальным нормам». Очевидно, речь здесь идет о последствиях «эффекта Вайнштейна» и вызванной им волны феминистской активности, захлестнувшей Америку после скандала с голливудским киномагнатом.

Будучи американцами, владельцы «Ф-1» вполне предсказуемо не захотели ждать, пока карающая рука борцов с сексизмом доберется до их активов и сработали на опережение. Тем более первое предупреждение — обращение женского спортивного объединения о «неприемлемости неравного положения» — было оглашено как раз на излете 2017 года.

харви Голливудский продюсер Харви Вайнштейн Фото: Global Look Press/Zou Zheng

Сторонники и защитники

Главный предмет возмущения правозащитных организаций определенного, но вполне понятного толка — девушки «Формулы-1» выглядят слишком вызывающе и откровенно, что говорит об очевидном сексизме, который присутствует в автоспорте. Интересно, что первым запрет на грид-герлз коснулся, казалось бы, безобидного вида спорта — дартса. Professional Darts Corporation отказалась от услуг девушек, сопровождающих дартсменов на сцену, практически сразу после скандала с Вайнштейном.

Защитники грид-герлз утверждают, что это безобидная традиция, давшая многим красивым девушкам возможность пробиться в медиаиндустрию. «Королевы автогонок», как правило, представляют спонсора команды, фотографируются с болельщиками и порой привлекают больше внимания, чем сами гонщики. Противники этой традиции утверждают, что образ грид-герлз эксплуатирует давно устаревшие стандарты женской привлекательности. Интересно, как возразит на этот аргумент компания Rolex, разработавшая для грид-герлз едва ли не целую линию одежды в своих фирменных цветах.

Rolex_девушки Костюмы от компании Rolex Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/James Moy

Еще один интересный момент: у самих грид-герлз, похоже, вряд ли поинтересовались, ущемляет или их права работа на стартовой решетке «Формулы-1». Так, знаменитая модель Келли Брук, которую журнал Maxim поставил на первое место среди самых сексуальных женщин прошлого века, заявила, что «грид-герл — лучшая работа в ее жизни».

Келли Брук Модель Келли Брук Фото: Global Look Press/

История грид-герлз

Race queen в Японии, pit babe в Великобритании, pretties в Таиланде и racing girls в Корее — именно такие эпитеты употребляют в разных странах, когда речь заходит о грид-герлз. Слово grid в английском языке имеет много значений, но главное из них — «решетка», что для любых соревнований на скорость означает расположение на старте.

Согласно гоночным легендам, Роза Огава, которой сейчас 71 год, была первой девушкой, выступившей в этом амплуа. Роза впервые появилась на автомобильном шоу в Японии в конце 1960-х, чтобы представлять победителей гонки. Почему именно она? Всё очень просто — Роза Огава была рекламным лицом одного из японских брендов. Представители компании посчитали, что таким образом можно существенно повысить узнаваемость своей продукции.

Чуть позже в официальные «обязанности» грид-герлз F1 добавилось представление гонщика и его страны на старте гонки. При панорамном обзоре стартовая решетка легко просматривалась именно по расположению грид-герлз. В 1970-е годы грид-герлз часто подвергались нападкам со стороны модных критиков, которые в пух и прах разносили их неоднозначную «униформу» — короткие обтягивающие платья и высокие сапоги. В число недовольных такими нарядами вошел даже исполнительный директор автодрома в Сильверстоуне (одна из самых узнаваемых трасс «Формулы-1») Стюарт Прингл, заявивший, что «лайкра должна погибнуть вместе с 1970-ми».

Silverstone Фото: Global Look Press

Рассвет «индустрии» и Эдди Джордан

Своего пика культура грид-герлз достигла в начале 1990-х годов. Связывают это с именем Эдди Джордана, основателя и бывшего владельца одноименной команды, который не проводил без грид-герлз ни одно из официальных (и тем более неофициальных) мероприятий своей конюшни.

— C коммерческой точки зрения гонки тогда находились на подъеме, — рассказал Джордан в одном из документальных фильмов о «Королевских гонках». — Мы разработали целую кампанию по использованию грид-герлз в маркетинговых и рекламных акциях. Мы понимали, что без эмоций, которые дают зрителям эти красавицы, обойтись уже просто невозможно.

Именно в то время к F1, получившей мировое признание, было приковано внимание всех СМИ.

— Тогда у нас в команде были лучшие топ-модели. Практически все девушки стремились надеть желтый купальник (желтый — традиционный цвет команды «Джордан»). А Кэти Прайс стала настоящим катализатором цепной реакции, — с гордостью вспоминает Эдди Джордан.

Кэти Прайс Фото: Global Look Press

Звезды грид-герлз

Кэти Прайс стала грид-герлз «Джордан» в 1998 году в возрасте 19 лет, присоединившись к другим известным моделям того времени — Мелинде Мессэнджер и Эмме Нобл. Карьера Прайс быстро пошла в гору — ее наперебой приглашали на съемки в FHM, Maxim, Nuts, Esquire. Кэти снялась для шести выпусков журнала Playboy Book of Lingerie, а позднее не раз становилась героиней документальных фильмов о модельном бизнесе. Интересно, что в итоге она взяла себе псевдоним Кэти Джордан — по названию команды, которая ее прославила. Сейчас бывшая грид-герлз — певица, автор песен, телеведущая, писатель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.

Кэти Прайс_новая Фото: Global Look Press

26-летняя звезда калифорнийского реалити-шоу Love Island 2017 Оливия Этвуд также начинала карьеру в качестве грид-герлз. За три года до того, как Оливия присоединилась к команде шоу, она была сотрудницей компании Monster Energy Grid, путешествующей по всему миру и участвующей в «Формуле-1», Rallycross и Moto GP.

Модель Иззи Бомонт также использовала работу грид-герлз в качестве стартовой площадки для своих телевизионных работ, появляясь на шоу «Знаменитости идут на свидание» (Celebs Go Dating) с Джоуи Эссексом и передаче про самые дорогие автомобили в мире The Million Pound Motors. Среди известных грид-герлз можно также выделить Келли Брук (Kelly Brook), Джоди Марш (Jodie Marsh) и Нелл МакЭндрю (Nell McAndrew).

Безусловно, сотрудничество с грид-герлз в итоге было взято на вооружение и другими видами спорта. Например, ни один крупный боксерский поединок сложно представить без ринг-герлз с номером раунда в руках.

Будущее

Однако номера и зонтики всё равно кто-то должен держать — и в F1 уже бросились искать замену красоткам. Например, известный журналист Пабло Элизальде вместе с бывшим пилотом Алексом Вурцем придумали технологичный вариант: «Кажется, настало время роботов. Пусть теперь они держат стартовые номера. Я бы выбрал R2D2». А редактор «Моторспорта» Джон Нобл остановился на известном персонаже из «Города героев».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда в интервью F1i.com заявил, что был бы не против, если бы таблички на решетке держали не только женщины, но и мужчины.

— Как можно быть такими тупыми? Женщины прекрасно справляются с тем, чтобы добиться для себя свободы. Очень досадно, что мы отказались от этой традиции, но прежде всего это решение никак не пойдет на пользу женщинам. Вопросы равенства полов? Я был бы не против, если бы таблички держали не только девушки, но и парни, — заявил Лауда.

Сезон «Королевских гонок» — уже без девушек — стартует 25 марта.