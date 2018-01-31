«Формула-1» отказалась от приглашения грид-герлз на старт болидов

Руководство «Формулы-1» приняло решение отказаться от приглашения на стартовую решетку грид-герлз, которые выводят пилотов на позиции.

Руководство «Формулы-1» сообщило, что время, которое пилоты проводят на стартовой решетке, должно быть «праздником», где промоутеры и партнеры могут представить свои страны, сообщает «Р-Спорт».

«Хотя практика приглашения грид-герлз была неотъемлемой частью Гран-при «Формулы-1» на протяжении десятилетий, мы считаем, что эта традиция не отвечает ценностям нашего бренда и явно противоречит современным общественным нормам», — заявил коммерческий директор гоночной серии Шон Братчес.

Он добавил, что руководство «Формулы-1» более не считает уместной практику приглашения грид-герлз.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter