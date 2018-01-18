Российская рокировка в «Формуле-1»

Гоночная команда «Уильямс», выступающая в «Формуле-1», объявила о подписании контракта с россиянином Сергеем Сироткиным. В сезоне 2018 года 22-летний гонщик из РФ будет основным пилотом легендарной британской «конюшни». Для самого спортсмена это станет дебютом в самых престижных гонках планеты.

Несмотря на молодой возраст, за плечами Сергея Сироткина уже имеется весомый опыт выступлений в автоспорте. Он два раза подряд становился бронзовым призером серии GP2 (соревнование для машин класса «Формула-2»), выступая за разные команды (2015 год — Rapax, 2016 год — ART Grand Prix). Кроме того, на его счету — выступления в Мировой серии «Рено» и работа тест-пилотом «Заубера» и «Рено».

— Сергей является очень быстрым пилотом, и его уровень не вызывает никаких сомнений, — заявил «Известиям» именитый гонщик Михаил Алешин. — У него есть все шансы побороться за хорошие очки и подиумы. Также немаловажно, что он будет выступать в легендарной команде «Уильямс», которая всегда славилась своими результатами. Ну и лично мне эта новость очень приятна, так как Сергей начинал заниматься автоспортом под моим непосредственным руководством. Приятно, что он сумел добиться такого.

Главным конкурентом Сергея Сироткина за место в основе «Уильямса» являлся опытный польский гонщик Роберт Кубица. Выбор «конюшни» был в первую очередь основан на шинных тестах «Пирелли», которые прошли в Абу-Даби по завершении сезона-2017. Роберт Кубица в итоге стал резервистом «Уильямса» и пилотом по развитию — он будет работать на тестах в ходе сезона, а также примет участие в тренировках Гран-при.

— Сергею удалось опередить Роберта за счет своей скорости и таланта, — добавил Михаил Алешин. — В Абу-Даби Сироткин показал: он гораздо быстрее, чем Кубица. Он доказал, что достоин быть частью «Уильямс». Это серьезное достижение.

Немаловажную роль в продвижении Сергея Сироткина сыграла и самая большая программа поддержки автоспорта в России — SMP Racing, которую возглавляет бизнесмен Борис Ротенберг. Также, по сообщениям некоторых СМИ, спонсоры согласились заплатить «Уильямсу» за выступление Сергея в «Формуле-1» $15 млн.

— Попадание Сироткина в «Формулу-1» — большой успех для SMP Racing, — отметил Михаил Алешин. — Это первый пилот нашей программы, который будет выступать в самой престижной гоночной серии. Это важный шаг для всех сторон.

Партнером российского пилота в «Уильямсе» станет 19-летний канадец Лэнс Стролл. Для молодого гонщика предстоящий сезон станет вторым в «Формуле». Среди достижений Лэнса Стролла можно отметить третье место на Гран-при Азербайджана в прошлом году.

— В «Формуле» нельзя судить о гонщике только по результатам в заездах, ведь машины у всех пилотов разные, — заявил «Известиям» бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин. — Поэтому будет принципиально важно, как Сироткин покажет себя по сравнению со своим партнером по команде на одинаковых болидах. По моему мнению, Сергей должен выступить гораздо сильнее, чем Стролл. По крайней мере он обладает необходимым потенциалом, чтобы стать лучшим.

Первые официальные заезды Сергея Сироткина в «Формуле-1» можно будет увидеть уже в конце марта. Дебютным для российского пилота станет Гран-при Австралии, который запланирован на 25 марта.

— Судить о том, на что будет претендовать Сироткин, можно будет после трех-четырех гонок сезона, — отметил Игорь Ермилин. — К этому моменту ажиотаж и волнение уже спадут, и можно будет делать какие-то выводы. Думаю, именно на этом этапе мы поймем его состоятельность в «королевских гонках».

Сергей Сироткин станет третьим российским гонщиком в «Формуле-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята. Первый отечественный пилот — Виталий Петров — выступал в самой престижной гоночной серии с 2010 по 2012 год. В его активе лишь один подиум Гран-при Австралии-2011. Даниил Квят с 2014 по 2017 год успел завоевать второе место в 2015 году в Венгрии и третье место в 2016-м в Китае. При этом он остался в серии, перейдя на должность пилота по развитию в «Феррари».

— Очень здорово, что наша страна стабильно поставляет пилотов в «Формулу», — заявил Игорь Ермилин. — Не так много стран вообще могут похвастаться своими представителями в «королевских гонках», наверное, не более 15. Приятно, что Россия входит в их число. Сироткин уже третий наш пилот, много других наших ребят выступают в различных международных соревнованиях.

На родной земле Сергей Сироткин посоревнуется в скорости в последние дни сентября (28–30), когда в Сочи пройдет Гран-при России.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter