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Три команды «Формулы-1» сменили названия

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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Три команды чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» сменили свои официальные названия.

Как сообщает «Газета.ру», в следующем сезоне Red Bull Racing станет Aston Martin Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso — Red Bull Toro Rosso Honda, а Sauber F1 Team — Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Ранее сообщалось, что экс-пилот Red Bull Racing Даниил Квят попробует проявить себя в гонках на электромобилях «Формула-Е» и уже ведет переговоры с командами этих гонок.

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