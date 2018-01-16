Россиянин Сироткин стал пилотом команды «Формулы-1» «Уильямс»

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в «Формуле-1» за команду «Уильямс». Соглашение с российским спортсменом рассчитано на один сезон.

В сообщении, опубликованном на сайте команды, отмечается, что россиянин дебютирует в королевских гонках на Гран-при Австралии в 2018 году. Партнером Сироткина станет канадец Лэнс Стролл, для которого грядущий сезон станет вторым в «Формуле-1».

«Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как «Уильямс». Я проделал огромную работа и очень рад и благодарен всем. Результат наших совместных усилий поможет мне достичь моей мечты», — заявил российский гонщик.

Сергей Сироткин начал гоночную карьеру в 2008 году. В 2014-м присоединился к команде «Формулы-1» «Заубер», где являлся автопилотом. В 2016 году перешел в «Рено», став резервными пилотом.

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