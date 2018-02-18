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Эмма Уотсон пожертвовала £1 млн фонду борьбы с домогательствами

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Фото: Global Look Press/dpa/Hubert Boesl
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Британская актриса Эмма Уотсон, ставшая известной благодаря роли Гермионы в киносаге о Гарри Поттере, пожертвовала £1 млн в новый фонд по борьбе с сексуальными домогательствами — UK Justice and Equality Fund.

Актриса заявила, что проблема сексуальных домогательств в Великобритании является «структурной», а ее проявления носят «систематический характер». Она отметила, что почти две трети жительниц страны в возрасте от 18 до 24 лет заявляют, что столкнулись с сексуальными домогательствами на работе. 

«Мы не должны с этим мириться, это не может и не должно стать нашей нормой», — приводит слова Уотсон газета The Guardian

Издание опубликовало подписанное почти двумя сотнями британских и ирландских актрис открытое письмо с призывом положить конец сексуальному насилию и неравенству на рабочих местах.

В числе подписавших обращение актрисы Кэри Маллиган, Эмма Уотсон, Эмма Томпсон и Кейт Уинслет.

Как сообщал портал iz.ru, ранее звезда сериала «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.

Подробная информация о скандалах, связанных с обвинениями влиятельных сотрудников киноиндустрии и других публичных лиц в домогательствах, доступна в сюжете портала iz.ru.

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