Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила певца Мэрилина Мэнсона в домогательствах

Звезда сериала «Доктор Хаус», американская актриса Шарлин Йи обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.

Как рассказала Йи в Twitter, Мэнсон «пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу и домогался к каждой женщине».

Певец якобы спрашивал всех присутствующих женщин, готовы ли они попробовать определенные сексуальные позы, и называл саму актрису «китайским мужчиной».

Ранее сообщалось, что Скотленд-Ярд начал расследование в отношении актера Кевина Спейси после обращения мужчины.



