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Активистку движения #MeToo обвинили в домогательствах к мужчине

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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
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Одну из лидеров движения #MeToo («я тоже») против сексуальных домогательств, калифорнийского депутата Кристину Гарсия обвинили в приставаниях к мужчине, сообщает агенство Associated Press.

Инцидент произошел еще в 2014 году, но рассказать об этом пострадавший Даниэль Фиерро решился только сейчас, когда увидел, как Гарсиа борется против харассмента.

Мужчина рассказал, что в тот год работал у одного из депутатов и однажды встретился с активисткой. По его словам, Гарсиа гладила его по спине и ягодицам, а также пыталась коснуться промежности.

«Если человек, возглавляющий обвинение, не заслуживает доверия, то это только дает повод усомниться в достоверности всех этих историй», — пояснил Фиерро.

В декабре по всему миру прокатился флешмоб против сексуальных домогательств, напоминает сайт «Комсомольской правды». Женщины публиковали посты с хэштегом #MeToo, в которых рассказывал о том, что подверглись насилию. 

Тем временем в интернете флешмоб приобрел новый размах. Некие «Дочери Европы» записали любительское видео в память о женщинах, которые были убиты, изнасилованы, оскорблены, унижены и напуганы мужчинами, причем мигрантами.

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