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«Врачи без границ» признали случаи сексуальных домогательств сотрудников

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Фото: TASS/ZUMA/Eric Lalmand
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Международная неправительственная организация «Врачи без границ» признала 24 случая сексуальных домогательств со стороны своих сотрудников. Об этом сообщает France-Presse.

По данным агентства, все случаи домогательств были зафиксированы в 2017 году. В общей сложности руководство организации получило 146 жалоб на недопустимое поведение ее сотрудников. Штат «Врачей без границ» составляет порядка 40 тыс. человек. На основе поступивших заявлений было проведено расследование, подтвердившее 40 случаев грубого обращения и различного рода домогательств.

«Из них выделено 24 случая сексуальных домогательств. По данным делам 19 человек уволены из НПО», — сообщили в организации.

Всемирно известная международная организация «Врачи без границ» (фр. Medecins Sans Frontieres (MSF) была создана группой докторов и журналистов-энтузиастов в Париже 20 декабря 1971 года на фоне продолжающейся гражданской войны в Нигерии, оставившей без крова, по разным оценкам, от 3 млн до 4 млн человек. Почти за полвека своего существования MSF сумели оказать медицинскую и гуманитарную помощь нуждающимся практически по всему миру — от Судана и Руанды до Мексики и Индонезии. 

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