ООН откроет горячую линию для жертв домогательств среди сотрудников

Организация объединенных наций со вторника, 27 февраля, открывает горячую линию для пострадавших от домогательств сотрудников.

Как рассказал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, решение о запуске было принято после того, как руководству организации поступило большое количество жалоб на неподобающее поведение персонала.

«Она (горячая линия – прим iz.ru) будет открыта 24 часа в сутки и позволит сотрудникам конфиденциально переговорить со специально обученным человеком, который предоставит информацию о том, как защитить себя, получить поддержку и доложить (о случившемся)», – заявил Дюжаррик.

Расследованием жалоб на сексуальные домогательства займется Управление служб внутреннего надзора.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил сотрудникам организации специальное послание, в котором призвал их бороться с неподобающим поведением коллег на рабочем месте, которое «противоречат принципам организации».