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ООН откроет горячую линию для жертв домогательств среди сотрудников

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Фото: TASS/Michael Brochstein
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Организация объединенных наций со вторника, 27 февраля, открывает горячую линию для пострадавших от домогательств сотрудников.

Как рассказал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, решение о запуске было принято после того, как руководству организации поступило большое количество жалоб на неподобающее поведение персонала.

«Она (горячая линия – прим iz.ru) будет открыта 24 часа в сутки и позволит сотрудникам конфиденциально переговорить со специально обученным человеком, который предоставит информацию о том, как защитить себя, получить поддержку и доложить (о случившемся)», – заявил Дюжаррик.

Расследованием жалоб на сексуальные домогательства займется Управление служб внутреннего надзора.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил сотрудникам организации специальное послание, в котором призвал их бороться с неподобающим поведением коллег на рабочем месте, которое «противоречат принципам организации».

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