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В Южной Корее рассказали о случаях домогательств во время Игр-2018

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Директор центра поддержки пострадавших от сексуальных преступлений зафиксировал не менее десяти жалоб пострадавших от домогательств во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает NBC News.

По данным издания, четыре случая насилия произошло в олимпийском парке в Канныне, где располагаются олимпийские деревни. В центре отказались рассказывать подробности о каждом из случаев. При этом они отметили, что ситуация, когда жертвы насилия сообщают о данных фактах, — это большой шаг вперед для общества. 

Олимпиада проходила в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

В декабре 2017 года обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды Ларри Нассаром.

С осени 2017 года по всему миру набирает обороты скандал с обвинениями известных деятелей спорта, культуры и политики в изнасиловании и домогательствах. Волна началась с обвинения известного продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Позже обвинения звучали в адрес Кевина СпейсиРомана Полански и даже Марайи Кэри

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