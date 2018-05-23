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Ученые назвали главную опасность обеда в одиночестве

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Фото: Global Look Press/Tim Hall
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Человек, который употребляет пищу в одиночку, становится несчастным, говорится в исследовании центра Oxford Economics для компании Sainsbury's.

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Для выявления этой зависимости эксперты опросили более 8 тыс. взрослых британцев. По шкале от 0 до 100 оценивались несколько показателей: самооценка, уровень счастья, удовлетворенности и беспокойства.

В итоге респонденты, которые всегда ели одни, набрали на 7,9 балла меньше, чем те, кто предпочитал обедать в компании. Примечательно, что этот фактор оказывал даже большее влияние на уровень благополучия, чем проблемы с деньгами и физические недостатки.

Также выяснилось, что на уровень счастья влияет именно живое общение, в то время как обмен информацией через гаджеты — нет. 

Другие факторы, которые влияют на благополучие, — это качество сексуальной жизни, качество сна и отсутствие цейтнота, отмечает «РИА Новости».

В декабре 2017 года ученые рассказали о влиянии еды на настроение людей разных возрастов. Так, настроение 18–29-летних зависит от употребления в пищу мяса, а настроение людей старше 30 лет — от продуктов, содержащих антиоксиданты.

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