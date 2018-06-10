Ученые выявили опасность кухонных полотенец

Ученые университета Маврикия установили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению. Результаты исследования представлены в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе опытов были изучены 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Специалисты собирали скопившиеся на них бактерии и идентифицировали стандартными биохимическими тестами. Они также определяли бактериальную нагрузку на полотенца, то есть какое их количество присутствует на анализируемой поверхности.

Выяснилось, что на 49% кухонных полотенец наблюдался рост бактерий, который увеличивался пропорционально числу членов семьи. При этом те полотенца, которыми вытирали посуду, сухие руки, держали горячую кухонную утварь и очищали поверхности, имели больший бактериальный вес, чем одноразовые. Также больший бактериальный вес обнаружился у влажных полотенец, чем у сухих.

Среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7 %), энтерококки (36,7%) и золотистый стафилококк (14,3%).

Золотистый стафилоккок чаще встречался в семьях с более низким социально-экономическим статусом и в семьях с детьми. Этому также способствовало употребление мясных продуктов. Риск возникновения колиморфных бактерий (бактерии группы кишечной палочки) повышался на влажных и многоразовых полотенцах и в семьях, которые придерживались рациона, содержащего мясные продукты. И те и другие микроорганизмы могут попадать на пищу и вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта.