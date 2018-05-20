Запретный плод

Весной красивые и ароматные овощи, фрукты и ягоды буквально преследуют потенциального покупателя. Ими торгуют на каждом углу, магазинные полки гнутся от избытка товара, а рыночные продавцы активно зазывают клиентов попробовать «очень сочный персик». Но не стоит забывать, что «красивый» не значит полезный. Так, в пятницу, 18 мая, Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами. Оказалось, что в I квартале этого года непригодными признали 56 т продукции. Из них почти 13 т привезли из-за рубежа. В итоге весь товар сняли с реализации. В прошлом году ведомство забраковало свыше 680 т. Чем грозит покупка вредной, но такой соблазнительной еды и как понять, что продукция опасна, — в материале портала iz.ru.

Микс с парафином

Согласно принятым в стране Рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, каждому россиянину необходимо ежегодно есть 140 кг овощей и бахчевых (например, капусты, помидоров, огурцов, моркови, свеклы и лука), 90 кг картофеля и 100 кг фруктов и ягод. Эти рекомендации утверждены Минздравом и, как заверяют в ведомстве, отвечают современным требованиям здорового питания. Кроме того, на них можно ориентироваться для планирования объемов производства в агрокомплексе.

Фрукты и овощи богаты макро- и микроэлементами и витаминами. Они укрепляют иммунитет и помогают в профилактике ряда заболеваний. Однако в погоне за пользой нельзя забывать и о вреде, который может нанести неправильно выбранная продукция.

Опасность заключается в неадекватном использовании химических веществ при выращивании овощей и фруктов. Как пишет «Агростори», сегодня производители применяют пестициды, включающие такие группы веществ, как гербициды, которые защищают от сорняков, а также фунгициды (предупреждают развитие грибковых и других заболеваний) и инсектициды (от насекомых-вредителей). С помощью пестицидов удается уменьшить трудозатраты, создать лучшие условия для роста культур и сохранить урожай.

С помощью различных препаратов плодам также придают привлекательный внешний вид и обеспечивают их сохранность. Для этого используются консерванты E-200 — E-299, например ароматический углеводород дифенил (Е-230). Он обладает антибактериальным действием — не дает развиваться грибкам, плесени и гнили, однако при этом является канцерогеном. Дифенил токсичен для почек, печени, нервной и сердечно-сосудистой систем, может стать причиной кожных заболеваний. Это вещество не пахнет, и оно бесцветно, однако есть одна отличительная особенность — плоды становятся липкими. Безопасная суточная концентрация дифенила — 0,5 мг/кг веса человека.

фрукты_1 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Сернистый газ тоже продлевает срок жизни продукции, но убивает в ней витамины и микроэлементы. О его применении свидетельствует яркая глянцевая поверхность плодов. Чуткий нос может уловить сернистый запах.

Еще в основном фрукты — яблоки, груши и цитрусовые — покрывают смесью воска, парафина и сорбиновой кислоты. Такой микс дает антибактериальный эффект и является консервантом. Однако сорбиновая кислота может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, растительную продукцию обрабатывают этиленом. Его применяют тогда, когда товару надо «дозреть». Легко портящиеся овощи, фрукты и ягоды собирают еще «зелеными», привозят на склад и там искусственно доводят до состояния полной спелости. Самого этилена на поверхности плода не остается столько, чтобы вещество причинило вред человеку. Но стоит помнить, что, если продукт выглядит зрелым, не значит, что так и есть. И данный факт, естественно, сказывается на количестве вредных веществ.

Как рассказал iz.ru представитель медицинской среды, очевидную опасность представляют и нитраты, которые содержатся в используемых аграриями удобрениях. Нитраты впитываются плодом и могут вызвать различные заболевания.

По словам врача, из-за поедания непроверенных овощей, фруктов или ягод возникает риск отравления. Но человеку угрожают и другие недуги: может развиться гастрит или энтероколит (воспаление тонкой и толстой кишок), появиться слабость. В таком случае нужно обратиться к медикам для получения комплексного лечения.

Мыть и еще раз мыть

Перед употреблением плоды надо тщательно помыть и почистить мягкой щеточкой. Какая будет при этом вода — горячая или холодная — не принципиально. Можно также использовать содовый или мыльный раствор и уксус. Это избавит от пестицидов, а вот дифенил просто так не смыть, он растворяется в спирте, эфирах и бензоле.

Чтобы не возникла аллергия, перед тем как съесть фрукт или овощ, рекомендуется ненадолго замочить его в чистой холодной воде. Но не стоит держать его там более полутора часов. 60 минут вполне достаточно. Потом плод надо вновь ополоснуть.

Еще советуют очищать кожуру. Конечно, это сокращает количество витаминов, однако вероятность того, что в организм попадут вредные вещества, тоже снижается, что в данном случае гораздо важнее. Если под кожурой есть желтые пятна, то такой фрукт или овощ не следует употреблять. Это касается и подгнившей или пораженной плесенью продукции. Срезать подпорченный фрагмент не вариант, потому что в другие части плода уже попали вредоносные споры.

Зелень нужно замочить в прохладной воде минут на пятнадцать, периодически меняя воду, пока она не станет чистой, а потом ополоснуть. Для лучшего очищения от патогенных бактерий и микробов можно подержать ее полчаса в растворе с солью и уксусом — по одной столовой ложке того и другого на литр воды.

Ягоды, предварительно выбросив мятые и перезревшие, надо выложить на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут. Потом им устраивают контрастные «ванны» для избавления от микробов: необходимо два-три раза окунуть дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком) и холодной водой.

Нитратная бомба

Обезопасить себя от нитратов можно, взяв с собой на рынок специальный прибор, который поможет вычислить непригодную к употреблению продукцию.

Вообще, снижению рисков способствует и покупка овощей и фруктов исключительно в местах санкционированной торговли. Дело в том, что только там контролируется безопасность продукции. Можно потребовать у продавцов документы, подтверждающие качество товара.

Кстати, стоит посмотреть на страну-производителя. «Чем дольше везут эти овощи, тем хуже их качество, потому что собирают их специально зелеными, их обязательно должны чем-то обработать, чтобы они не гнили(…), а если это наш помидор, российский, то путь до конечного потребителя гораздо короче, соответственно, помидор можно собрать уже зрелым», — рассказывал в прошлом году «Москве 24» директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Чтобы не быть обманутым, когда зарубежный товар выдают за российский, надо помнить о сезонности. «Если вам в апреле предлагают подмосковную землянику или в феврале предлагают грунтовый огурец из Белоруссии, то вы должны понимать, что это обман», — отметил Грудинин, участвовавший в президентских выборах 2018 года.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что тот, кто реализует товар, должен «строго соблюдать правила личной гигиены» и «носить чистую санитарную одежду», включая специальный головной убор. Причем в палатке или киоске, где он работает, и рядом с местом торговли тоже должна соблюдаться чистота. Но это что-то из области фантастики.

фрукты_1 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Более реалистичны некоторые простые правила по выбору правильных овощей, фруктов и ягод. Конечно, у каждого плода есть свои уникальные характеристики, но есть и некоторые общие принципы.

Например, форма натурального овоща практически всегда отличается от идеальной. Идеально прямой огурец идеального зеленого цвета выглядит подозрительно, ведь та сторона, на которую светит солнце, должна быть ярко-зеленой, а та, которая в тени, — желтоватой.

Запах тоже имеет значение: он должен быть довольно насыщенным.

Еще будучи на рынке, можно последить за насекомыми — пчелами и осами: они боятся пестицидов и не садятся на обработанные ими фрукты и ягоды.

Что касается помидоров, то если чуть с усилием надавить на шкурку и она не лопнет, а только останется вмятина, то, скорее всего, его вырастили с применением вредных удобрений. Можно также разрезать помидор: белая мякоть и прожилки говорят о большом количестве нитратов.

Натуральный картофель должен быть упругим. Надавливаем на клубень ногтем, и если слышится хруст, то его можно брать.

Чертова дюжина

К слову, самым опасным продуктом с точки зрения загрязнения пестицидами является клубника. Эта ягода не первый год возглавляет соответствующий рейтинг, который составляет организация Environmental Working Group.

В топе 2018 года всего 13 позиций. На второй находится шпинат. В десятку также вошли нектарины, яблоки, виноград, персики, вишня, груши, помидоры, сельдерей. Одиннадцатую строчку занимает картофель, за ним идет сладкий перец и перец чили.

Организация также обнародовала список из 15 продуктов, содержащих минимальное количество пестицидов. Самым безопасным оказалось авокадо. За ним следуют сладкая кукуруза, ананасы, капуста, лук, замороженный горошек, папайя, спаржа, манго, баклажаны, белая мускатная дыня, киви, мускусная дыня, цветная капуста и брокколи.

Как пишет «Медпортал», Environmental Working Group выпускает «Справочник покупателя по пестицидам» с 2004 года. Во время исследования специалисты моют или чистят продукты таким же образом, как это обычно делают потребители, и только потом берут пробы.