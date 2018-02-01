Картофель лишили свежести

Требования к качеству российского и импортного картофеля, попадающего на прилавки и поставляемого на переработку, ужесточатся с 1 июля 2018 года. Это следует из новой редакции ГОСТа на корнеплоды, с которой ознакомились «Известия». Из описания овоща также пропало определение «свежий». Эксперты убеждены, что изменения в стандарте помогут сократить количество некондиционной продукции в магазинах.

К российскому и импортному картофелю ужесточаются требования. Это предусмотрено новой редакцией ГОСТа, разработанной научно-исследовательским центром «Кубаньагростандарт». Авторы документа возглавляют технический комитет 178 («Свежие фрукты, овощи и грибы») Росстандарта. Действие документа будет распространяться на территории стран ЕАЭС с 1 июля 2018 года. Новые нормы Росстандарт принял в январе.

Прежний стандарт устарел, пояснили «Известиям» в федеральном агентстве. В новом ГОСТе появились требования к состоянию клубней, которых не было ранее. В частности, картофель не должен иметь зеленоватый цвет и коричневые пятна, вызванные воздействием тепла. Но разрешается одно незначительное повреждение проволочником — сельскохозяйственным вредителем, часто поражающим клубни.

Кроме того, допускаются небольшие механические повреждения. Например, порезы глубиной не более 4 мм, возникающие во время вскапывания земли. Появились также требования к размеру продовольственного картофеля. Он должен проходить в квадратные отверстия, их параметры зависят от времени сбора урожая. Для раннего картофеля показатель составляет минимум 28х28 мм, максимум — 80х80 мм. Для позднего корнеплода минимальный размер отверстия — 35х35 мм, максимальный — 80х80 мм. Свои параметры есть для картофеля удлиненной формы. Он должен проходить в отверстие 30х30 мм, верхний предел — 75х75 мм.

Новые требования соответствуют европейским стандартам на продовольственный картофель, сообщили в «Кубаньагростандарте».

— Это очень важный момент, поскольку в Россию привозят картофель и из-за рубежа. В частности, из Египта и Китая. А импортные продукты при поступлении в нашу страну тоже проверяются на соответствие ГОСТам, — пояснили в «Кубаньагростандарте».

Из Египта и Китая в 2017 году поставлялось примерно 50% зарубежного картофеля. В целом же импорт составил 800 тыс. т. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ФТС. Причина роста поставок — в позднем урожае овощей в прошлом году из-за плохой погоды, пояснили в Плодоовощном союзе.

Изменилось и название ГОСТа. Если в прежней редакции оно звучало как «Картофель свежий продовольственный», то из новой версии исчезло слово «свежий». Но, как пояснили «Известиям» разработчики, это не значит, что на прилавки попадет испорченный продукт. Ведь остается слово «продовольственный», которое априори означает «свежий».

В «Роскачестве» отметили, что обновление ГОСТа на картофель — это важный шаг к повышению качества реализуемой на рынке продукции. Овощеводы согласны — ужесточение требований снизит количество некондиционного картофеля на российских прилавках.

— Мы часто можем наблюдать позеленевшие клубни или, наоборот, уже залежавшиеся. Кроме того, зимой и в начале весны в магазины поступает картошка, которая промерзла в овощехранилищах. Часто нарушаются требования качества импортными поставщиками. Принятый новый стандарт не допустит этого, — пояснил «Известиям» руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

По данным Роспотребнадзора, около 80% от всего количества снятой в 2017 году с продаж овощной продукции из-за нарушений качества приходится на импорт. Данные по картофелю в Роспотребнадзоре по запросу «Известий» не предоставили.

Обновленный ГОСТ увеличивает требования к картошке, поступающей на прилавки и на перерабатывающие заводы. Это особенно важно в связи с тем, что россияне стали употреблять больше этого продукта. По данным Минсельхоза, в 2017 году показатель составил 112,6 кг в год. За 10 лет он вырос на 4,6 кг и может продолжить увеличиваться в ближайшие годы.