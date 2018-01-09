Кокосам написали ГОСТ

Для кокосов в середине 2018 года появится свой эталон. Он описан в российском ГОСТе, рассказали «Известиям» в Росстандарте. Действие документа будет распространяться на территории стран ЕАЭС. Принятие стандарта, по мнению экспертов, имеет большое значение: кокосовая стружка и масло ореха широко используются в кондитерской промышленности, производстве выпечки, мороженого и соусов.

Научно-исследовательский центр «Кубаньагростандарт» разработал ГОСТ на свежие кокосовые орехи (документ есть в распоряжении «Известий»). Центр входит в секретариат техкомитета 178 («Свежие фрукты, овощи и грибы») Росстандарта.

В ведомстве разработанный ГОСТ утвердили в конце ноября. Он вступит в силу с 1 июля 2018 года и будет действовать в странах ЕАЭС в статусе международного стандарта.

В требованиях сказано, что мякоть кокоса должна быть белого или кремово-белого цвета и обладать сладковатым вкусом. Жидкость внутри ореха по ГОСТу — прозрачная, сладкая, без желтоватых капель масла, которые выделяет мякоть перезрелого плода. Массовая доля жидкости должна составлять не менее 95%. Транспортная тара, в которой перевозят партию кокосов, должна быть промаркирована знаком «Скоропортящийся груз».

— Внедрение стандарта позволит установить единые требования к качеству свежих кокосовых орехов, а также однозначно трактовать и четко предъявлять требования к этой продукции, — сообщили в Росстандарте.

Россия импортирует кокосы из Кот-д’Ивуара, Индии, Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама. По данным ФТС, ежегодно наша страна закупает порядка 14 тыс. т кокосовых орехов. Все ввозимые из-за рубежа продукты должны соответствовать ГОСТам.

Кокосы — это и сырье для кондитерской промышленности. Именно поэтому введение международного стандарта имеет большое значение, рассказали «Известиям» производители.

— Кокосовая стружка — это один из самых распространенных в нашей стране продуктов, производимых из кокосовой мякоти. Ее основной сферой применения является кондитерская отрасль. Данный вид продукции используют для изготовления конфет, тортов, десертов, выпечки в качестве ароматизатора и украшения, — пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

В Минсельхозе «Известиям» рассказали, что кондитерская промышленность в России сейчас активно развивается и это направление одно из самых перспективных. Причина — в перепроизводстве сырья для сладостей.

— В 2017 году изготовлено порядка 6,1 млн т сахара — на 17,3% больше, чем годом ранее. А куриных яиц, входящих в состав кондитерских изделий, получено 44,5 млрд штук, что на 2,2% выше уровня 2016 года, — добавили в Минсельхозе.

Утверждение стандарта для кокосовых орехов, содержимое которых идет на приготовление десертов, по мнению специалистов, своевременно. В кондитерской промышленности, приготовлении выпечки и производстве мороженого также активно используется масло из мякоти кокоса. Из зрелых плодов получают молочко, которое входит в состав соуса для мясных блюд.