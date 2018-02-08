Более 685 т некачественных овощей и фруктов сняты с продажи в 2017 году

Более 685 т овощей и фруктов на прилавках России забракованы Роспотребнадзором как не соответствующие обязательным требованиям.

Информацию об этом распространило ведомство в четверг, 8 февраля.

«При этом около 70% забракованной продукции составляет импортная продукция», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Всего за год было проведено свыше 115 тыс. проб продукции.

23 января портал iz.ru рассказал, что за 2017 год россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы потребления картофеля в 90 кг на человека.

Диетологи сильно обеспокоены ростом спроса на данную продукцию в России, поскольку она богата крахмалом, который преобразуется в сахар — в одной картофелине его целых две столовых ложки.