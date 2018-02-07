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Медики нашли лекарство, повышающее потенцию за шесть недель

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Фото: Global Look Press/chromorange
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Потенцию повышает регулярное принятие аспирина. Научная работа медиков из стамбульского университета «Медиполь» в Турции с соответствующим выводом опубликована в издании Renal and Urology News.

Часть из принявших участие в исследовании 184 мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, на протяжении шести недель ежедневно принимала таблетку аспирина (100 мг). Остальные же выпивали плацебо. Средний возраст исследуемых мужчин составил 48 лет.

Опрос, проведенный по окончании эксперимента, показал, что количество успешных половых актов выросло с 31% до 78% у тех мужчин, которые принимали аспирин.

По мнению одного из авторов исследования, доктора Зеки Байрактара, подобный эффект вызван кроверазжижающим свойством ацетилсалициловой кислоты, являющейся основным действующим веществом лекарства. Она снижает средний объем тромбоцитов, которые ответственны за выработку тромбоксана, оказывающего сосудосуживающие действие. А это является одной из причин импотенции, пишет Утро.ru.

Ранее немецкие ученые из Кельна назвали виды спорта, негативно отражающиеся на мужском здоровье. В числе опасных для мужской потенции видов спорта исследователи назвали велоспорт, катание на мотоцикле и верховую езду.

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