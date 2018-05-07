Американские ученые назвали главную опасность сильной любви

Ученые из американского Университета Райса провели исследование, в ходе которого было установлено, чем опасна сильная любовь. По их мнению, после ухода из жизни второй половинки человек не может вернуться к нормальной жизни, пишет Science Alert.

Наблюдения велись в течение нескольких лет. Для наблюдений ученые взяли 65 человек в возрасте от 50 лет и старше, которых разделили на две группы. В первую выделили людей, которые уже овдовели, а во вторую — тех, кто живет в паре.

Было установлено, что уже через три месяца после потери супруга у людей появлялись проблемы с сердцем, которые впоследствии усугублялись. Также у первой группы были обнаружены соединения TNF-альфа и IL-6, которые сопутствуют развитию воспалительных процессов в организме.

Более того, риск смерти у овдовевших вырос на 41%, чего практически нельзя предотвратить.

Ученые ранее выяснили, что неумение подобрать себе пару обусловлено вовсе не характером человека, а эволюционными процессами.