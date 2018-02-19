Ученые из США впервые вырастили химеру человека и овцы

Ученые из Калифорнийского университета сумели вырастить эмбрион овцы, в котором присутствуют человеческие клетки. Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты провели подобный опыт впервые, поместив стволовые клетки человека в эмбрион, который развивался 28 дней. По истечении этого срока эксперимент был остановлен в связи с ограничениями, действующими в США. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать, что полноценная жизнь этих существ возможна. Однако, по словам ученых, человеческих клеток в эмбрионе было очень мало, поэтому зародыш не смог бы стать овцой с лицом или мозгом человека.

Исследование, по словам специалистов, поможет в будущем осуществить выращивание полноценных органов внутри животных для последующей трансплантации пациенту, однако для этого понадобится больше стволовых клеток человека, сообщает телеканал «360».

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