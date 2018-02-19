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Ученые назвали опасные последствия ежедневной уборки для женщин

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Фото: Global Look Prees/Movementway
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Группа норвежских ученых выяснила, что использование бытовой химии ежедневно наносит большой вред легким женщины. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Группа специалистов во главе с Сесиль Сванес из Бергенского университета обследовала 6230 добровольцев, 53% из которых составляли женщины около 34 лет. У пациентов спрашивали, как часто они пользуются бытовой химией и являются ли они работниками сферы обслуживания, где уборка помещений входит в профессиональные обязанности. Кроме того, ученые учитывали такие факторы, как болезни легких у самих участников, их родственников, курение.

Наблюдения за испытуемыми проводились в течение 20 лет, после чего участникам исследования провели анализ качества дыхания с использованием методов спирометрии: измерили объемные и скоростные показатели работы дыхательных путей. В результате специалисты пришли к выводу, что те женщины, которые работают с бытовой химией для уборки дома постоянно, показали худшие результаты, чем те дамы, которые не уделяют уборке много времени. А уборка в качестве профессиональной деятельности еще снизила показатели.

Среди мужчин показатели остались практически без изменений. По итогам исследования ученые пришли к выводу, что ежедневное использование бытовой химии в течение 20 лет можно приравнять к выкуриванию пачки сигарет в день на протяжении аналогичного периода. В этой связи домохозяйкам необходимо использовать резиновые перчатки и респираторы, пишет «Дни.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые назвали опасность высокой влажности.

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