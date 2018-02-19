Ученые назвали опасные последствия ежедневной уборки для женщин
Группа норвежских ученых выяснила, что использование бытовой химии ежедневно наносит большой вред легким женщины. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
Группа специалистов во главе с Сесиль Сванес из Бергенского университета обследовала 6230 добровольцев, 53% из которых составляли женщины около 34 лет. У пациентов спрашивали, как часто они пользуются бытовой химией и являются ли они работниками сферы обслуживания, где уборка помещений входит в профессиональные обязанности. Кроме того, ученые учитывали такие факторы, как болезни легких у самих участников, их родственников, курение.
Наблюдения за испытуемыми проводились в течение 20 лет, после чего участникам исследования провели анализ качества дыхания с использованием методов спирометрии: измерили объемные и скоростные показатели работы дыхательных путей. В результате специалисты пришли к выводу, что те женщины, которые работают с бытовой химией для уборки дома постоянно, показали худшие результаты, чем те дамы, которые не уделяют уборке много времени. А уборка в качестве профессиональной деятельности еще снизила показатели.
Среди мужчин показатели остались практически без изменений. По итогам исследования ученые пришли к выводу, что ежедневное использование бытовой химии в течение 20 лет можно приравнять к выкуриванию пачки сигарет в день на протяжении аналогичного периода. В этой связи домохозяйкам необходимо использовать резиновые перчатки и респираторы, пишет «Дни.ру».
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