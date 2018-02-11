Эксперты назвали главную опасность просмотра сайтов для взрослых

Специалисты из Китая сообщили, что после посещения сайтов для взрослых компьютеры рядовых пользователей могут начать майнить криптовалюту. На подобных порталах хакеры размещают специальные программы, сообщает РЕН ТВ.

Также под ссылками на фильмы для взрослых довольно часто замаскировано вредоносное программное обеспечение.

Ранее в феврале в блоге компании «Лаборатория Касперского» сообщалось, что любители фильмов для взрослых признаны самыми удобными жертвами для хакеров.