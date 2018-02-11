Прямой эфир

Эксперты назвали главную опасность просмотра сайтов для взрослых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты из Китая сообщили, что после посещения сайтов для взрослых компьютеры рядовых пользователей могут начать майнить криптовалюту. На подобных порталах хакеры размещают специальные программы, сообщает РЕН ТВ

Также под ссылками на фильмы для взрослых довольно часто замаскировано вредоносное программное обеспечение.

Ранее в феврале в блоге компании «Лаборатория Касперского» сообщалось, что любители фильмов для взрослых признаны самыми удобными жертвами для хакеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инженеров ядерного НИИ в Сарове задержали за майнинг на суперкомпьютере
Греф рассказал о майнинге сотрудниками Сбербанка на рабочем месте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017