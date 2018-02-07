Греф рассказал о майнинге сотрудниками Сбербанка на рабочем месте

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказа, что сотрудники банка нередко занимаются майнингом криптовалют на своем рабочем месте. За этим занятием их часто застают, указал он.

«Мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом», — приводит слова главы Сбербанка «Интерфакс». Он добавил, что ему лично данный способ зарабатывания денег неинтересен, так как это «бизнес примитивный». Существует «десяток других объектов инвестирования с большей доходностью», указал Герман Греф.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний.