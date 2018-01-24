Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе интернет-банка

Технические неполадки в работе «Сбербанка Онлайн» устранены. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбой произошел в среду, 24 января. Ряд клиентов в течение часа испытывали затруднения при входе в web-версию «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все технические неполадки устранены, а системы банка работают в штатном режиме, сообщает RNS.

Ранее сбой в работе систем Сбербанка произошел в декабре 2017 года, когда клиенты столкнулись с ограничениями при обслуживании в отделениях Сбербанка. До этого перебои с обслуживанием карт банка были зафиксированы 30 ноября.