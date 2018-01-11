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Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Сбербанк России открыл свою блокчейн-лабораторию, где специалисты будут исследовать технологию блокчейн, проводить пилотные проекты, создавать прототипы продуктов, а также предоставлять прикладные бизнес-решения. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Данное подразделение будет сотрудничать с ассоциациями, стартапами и различными сообществами. В частности, в задачи блокчейн-лаборатории Сбербанка будет входить популяризация блокчейна, а также разработка образовательных программ в данной сфере. По словам вице-президента Сбербанка Игоря Буланцева, блокчейн способен существенно изменить ряд областей бизнеса, относящихся к финансовому рынку, а также к классической деятельности банка и клиентов, сообщает телеканал «360».

В настоящее время Сбербанк создал уже два десятка пилотных проектов на блокчейне, в том числе с «Северсталью», «М.Видео» и ФАС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу и криптовалюту.

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