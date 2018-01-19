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Греф пообещал снижение ставок на кредиты Сбербанка

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В текущем году ожидается снижение ставок по кредитам Сбербанка, сообщил глава этого кредитно-финансового учреждения Герман Греф.

«За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на 2 п.п. за год, в силу падения инфляции и из-за ставки Центрального банка. Ну и перспектива такая же на этот год. Доступность кредитования увеличивается», — рассказал он на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, в портфеле банка отношение займов физических лиц к объемам кредитов отдельных граждан составляет примерно 60:40. При этом количество частных заемщиков растет вдвое быстрее, чем количество кредитующихся предприятий.

В 2017 году Сбербанк увеличил объем выдачи кредитов на 27,5% по сравнению с предыдущим годом, при этом по объемам ипотечного кредитования был поставлен рекорд, приводит ТАСС слова Грефа.

Как писал iz.ru, ранее Герман Греф утверждал, что линейная модель предсказания будущего должна уйти в прошлое.

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