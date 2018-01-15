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Сбербанк заявил о росте чистой прибыли в 30% по итогам 2017 года

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Чистая прибыль Сбербанка, согласно российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2017 года, составила 674 млрд рублей, что более чем на 30% превышает показатель 2016 года, говорится в сообщении банка.

Согласно отчету кредитной организации, Сбербанк установил рекорд по объему ипотечных и потребительских кредитов. Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд рублей, исторический максимум превышен и по жилищным, и по потребительским кредитам», — отмечается в сообщении. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн рублей, что на 38% больше, чем в предыдущем году.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Сбербанк открыл собственную блокчейн-лабораторию, специалисты которой будут исследовать технологию блокчейн, проводить пилотные проекты, а также создавать прототипы продуктов.

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