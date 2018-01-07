Сбербанк запустит образовательную программу для пожилых

Сбербанк России 9 января откроет учебную программу для повышения финансовой грамотности пожилых людей.

В проекте примут участие 12 тыс. жителей Республики Чувашия и Алтайского края. После завершения пилота учебный курс запустят по всей территории России.

«Сотрудники Сбербанка проведут серию интерактивных обучающих мероприятий как в своих офисах, так и через дистанционные каналы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в банки и считает, что будущее в этой сфере принадлежит технологическим компаниям.