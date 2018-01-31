Прямой эфир

Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк России занял первое место среди российских компаний по капитализации. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в $84 млрд.

Вторую позицию занимает «Газпром» ($53,35 млрд), третью — «Роснефть» ($52,9 млрд).

Таким образом, первая тройка сохранилась, но изменился порядок следования: к началу 2016-го первой стала «Роснефть», к 2017-му «Газпром» вернул себе лидерство.

За последний год капитализация Сбербанка выросла на 40%, а «Газпрома», наоборот, упала на 11%, сообщает «РИА Рейтинг».

В первой десятке — «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. За последний год выбыли из десятки ритейлер «Магнит» и банк ВТБ.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин зафиксировал приток капитала впервые с 2010 года
Стабильность финансовой сферы России привлекает иностранцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017