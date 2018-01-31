Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

Сбербанк России занял первое место среди российских компаний по капитализации. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в $84 млрд.

Вторую позицию занимает «Газпром» ($53,35 млрд), третью — «Роснефть» ($52,9 млрд).

Таким образом, первая тройка сохранилась, но изменился порядок следования: к началу 2016-го первой стала «Роснефть», к 2017-му «Газпром» вернул себе лидерство.

За последний год капитализация Сбербанка выросла на 40%, а «Газпрома», наоборот, упала на 11%, сообщает «РИА Рейтинг».

В первой десятке — «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. За последний год выбыли из десятки ритейлер «Магнит» и банк ВТБ.

