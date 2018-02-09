Инженеров ядерного НИИ в Сарове задержали за майнинг на суперкомпьютере

Правоохранительные органы задержали инженеров саровского Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Нижегородской области за майнинг криптовалют на рабочем месте. Эту информацию в пятницу подтвердили в пресс-службе института.

«Действительно, имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга», — цитирует «Интерфакс» представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Представитель НИИ не стал уточнять, какое число сотрудников было задержано.

По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по факту майнинга криптовалют на рабочем месте с использованием в личных целях служебных вычислительных мощностей. Правоохранители задержали сотрудников НИИ, подозреваемых в правонарушении, передает НСН.

Некоторые СМИ сообщили накануне, что инженеры использовали мощности суперкомпьютера для майнинга криптовалют.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что сотрудники кредитной организации нередко занимаются майнингом криптовалют на своем рабочем месте. По его словам, этот способ зарабатывания денег неинтересен, так как это примитивный бизнес.