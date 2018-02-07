Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера

Богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях, стал бывший генеральный директор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен. Об этом сообщает сайт журнала Forbes.

Состояние Криса Ларсена, занявшего первую строчку впервые составленного Forbes рейтинга разбогатевших на криптовалюте бизнесменов, оценивается в $7,5–8 млрд. Вторая строчка досталась Джозефу Лавину, который помогал основать криптовалюту Ethereum. Его состояние эксперты оценивают в $1–5 млрд. На третьей позиции оказался основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием в $1,1–2 млрд.

Четвертое место рейтинга досталось братьям Кэмерону и Тайлеру Уинклвосс, которые в 2008 году отсудили $65 млн за идею Facebook у Марка Цукерберга. Их состояние насчитывает $0,9–1,1 млрд.

Кроме того, в рейтинг Forbes попал сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, чье состояние оценивается в $400–500 млн, а также Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury, с состоянием $500–700 млн. Как сообщает телеканал «360», при оценке состояния, заработанного бизнесменами на криптовалюте, эксперты учитывали непрозрачность операций с цифровыми монетами, а также высокую волатильность и незащищенность криптовалюты от краж в отличие от денег в банковских системах. Скорость на рынке криптовалют решает многое, поэтому данные рейтинга указаны в диапазонах.

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