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Forbes назвал самого богатого криптовалютного миллиардера

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Богатейшим бизнесменом, сделавшим состояние на криптовалютных операциях, стал бывший генеральный директор сервиса криптовалюты Ripple Крис Ларсен. Об этом сообщает сайт журнала Forbes.

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Состояние Криса Ларсена, занявшего первую строчку впервые составленного Forbes рейтинга разбогатевших на криптовалюте бизнесменов, оценивается в $7,5–8 млрд. Вторая строчка досталась Джозефу Лавину, который помогал основать криптовалюту Ethereum. Его состояние эксперты оценивают в $1–5 млрд. На третьей позиции оказался основатель криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с состоянием в $1,1–2 млрд.

Четвертое место рейтинга досталось братьям Кэмерону и Тайлеру Уинклвосс, которые в 2008 году отсудили $65 млн за идею Facebook у Марка Цукерберга. Их состояние насчитывает $0,9–1,1 млрд.

Кроме того, в рейтинг Forbes попал сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, чье состояние оценивается в $400–500 млн, а также Виталий Вавилов, создавший компанию по майнингу биткоина Bitfury, с состоянием $500–700 млн. Как сообщает телеканал «360», при оценке состояния, заработанного бизнесменами на криптовалюте, эксперты учитывали непрозрачность операций с цифровыми монетами, а также высокую волатильность и незащищенность криптовалюты от краж в отличие от денег в банковских системах. Скорость на рынке криптовалют решает многое, поэтому данные рейтинга указаны в диапазонах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что инвесторы назвали наиболее разочаровавшую криптовалюту.

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